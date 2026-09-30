3 günlük kâbustan polis kurtardı

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İSTANBUL Kağıthane’de Hakan Ç. (25) ile Görkem Serkan T. (25), alacak meselesi nedeniyle bir evde alıkonuldu.

Elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanan 2 kişi, 3 gün boyunca evde tutulup dövüldü. Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.’nin yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralanmalar meydana geldi. 20 Eylül Pazar günü 15.00 sıralarında, evde kelepçeli ve yüzü yaralı 1 kişinin bulunduğu ihbarı üzerine Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

‘DUALARIM KABUL OLDU’

Eve giren polis, Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.’yi elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı halde buldu. Ekipler 2 kişiyi kurtarırken, evde bulunan Zeki A.’yı (28) ise gözaltına aldı. Evdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 mermi ve hançer ele geçirildi. İki kişinin binaya girdikten 3 gün sonra polis tarafından kurtarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde rehinelerin “Allah’ım sen çok büyüksün, dualarım kabul oldu” diyerek ağladığı anlar görüldü. Diğer yandan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan diğer şüphelileri belirledi. Birçok suçtan kayıtları bulunan İdris A. (21), Tarık O. (21) ve Suat Eren D. (22), Kağıthane’de farklı adreslerde gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeki A., İdris A., Tarık O. ve Suat Eren D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hakan Ç. ile Görkem Serkan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.