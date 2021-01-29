3 günlük bebek, ambulans uçakla Bursa'ya getirildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 3 gün önce dünyaya gelen bebekte, kalıtımsal şekil bozukluğu olarak bilinen anomali olduğu saptandı. Bebeğin ameliyatının Bursa’da yapılabileceği belirlendi. Bunun üzerine bebek, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen uçak ambulansla Van’dan alınarak, Bursa Yenişehir Havalimanı’na getirildi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 ekibince havalimanından alınan bebek, yeni doğan ambulansı ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne nakledildi.