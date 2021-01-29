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Gündem
Cansel ORUÇ/BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 29.01.2021 - 12:12 | Son Güncelleme:

3 günlük bebek, ambulans uçakla Bursa'ya getirildi

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3 günlük bebek, ambulans uçakla Bursa'ya getirildi
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VAN'da 3 gün önce anomali ile dünyaya gelen bebek, ameliyat için Sağlık Bakanlığı’nın tahsis ettiği uçak ambulansla Bursa’ya getirildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 3 gün önce dünyaya gelen bebekte, kalıtımsal şekil bozukluğu olarak bilinen anomali olduğu saptandı.  Bebeğin ameliyatının Bursa’da yapılabileceği belirlendi. Bunun üzerine bebek, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen uçak ambulansla Van’dan alınarak, Bursa Yenişehir Havalimanı’na getirildi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 ekibince havalimanından alınan bebek, yeni doğan ambulansı ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne nakledildi.

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