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3 gündür yanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Osmaniye#Orman Yangını#Amanos Dağı
3 gündür yanıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 07:00

Osmaniye’deki Amanos Dağı’nın eteğindeki Yeşildere köyü Ağlar mevkisindeki ormanlık alanda geçen pazar günü 13.00 sıralarında yangın çıktı.

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İhbarla bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi ve arazöz sevk edildi. Sarp arazi nedeniyle karadan çalışmanın yapılamadığı yangına, havadan helikopterlerle müdahale edildi. Alevlerin alt bölgelere sıçramaması için tedbirler de alındı. Önceki gün akşam saatlerinde ara verilen havadan müdahaleye, dün sabah erken saatlerde yeniden başlandı. Ekiplerin araziye ulaşmasıyla birlikte yangına karadan da müdahale ediliyor. 3 gündür kontrol altına alınamayan yangının 10 bin dönümlük alanda etkisini sürdürdüğü bildirildi.

 

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#Osmaniye#Orman Yangını#Amanos Dağı

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