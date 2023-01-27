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3 gündür uyuyan kadını polis uyandırdı: Kapı çilingirle açıldı

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#Uyku#Erzurum#Kapı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 11:26

Erzurum'da kendisinden haber alınamayan Sevim K.'nin (49) yalnız yaşadığı daireye, polis kapıyı çilingire açtırarak girdi. Koltukta uyurken bulunup, polisler tarafından uyandırılan, aldığı ilaçlar nedeniyle 3 gündür uyuduğu anlaşılan 'Bipolar' hastası Sevim K., şaşkınlık yaşadı.

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Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'ndeki bir sitenin 9’uncu katındaki dairede yalnız yaşayan 2 çocuk annesi Sevim K.'yi telefonla arayan yakınları kendisine ulaşamadı. Yakınlarının ricasıyla Sevim K.'nin evine giden komşuları da kapıyı defalarca vurup zili çaldı ama açan olmadı. Sevim K.’den 3 gündür haber alamayan yakınları, 25 Ocak günü polisi arayıp, hayatından endişe ettiklerini söyledi. İhbar üzerine saat 23.00 sıralarında adrese giden polis ekipleri, savcılıktan alınan izinle kapıyı açması için çilingir çağırdı.

3 gündür uyuyan kadını polis uyandırdı: Kapı çilingirle açıldı

çilingir, içeriden de kilitli olan ve anahtarı üzerinde bulunan kapıyı uzun uğraşlar sonucu açtı. Eve giren polisler Sevim K.'yi koltukta uzanmış halde buldu. Uyuduğu anlaşılan kadını, polisler seslenerek güçlükle uyandırdı. Bir anda karşısında polisleri görünce şaşkınlık yaşayan Sevim K., neler olduğunu sordu. Bunun üzerine polisler, kendisine yaşananları anlattı.

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3 gündür uyuyan kadını polis uyandırdı: Kapı çilingirle açıldı

Sevim K.'nin günlük aktivitelerini yerine getirme becerisini etkileyen 'Bipolar' hastası olduğu öğrenildi ve aldığı ilaçlar nedeniyle 3 gündür uyuduğu anlaşıldı. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Sevim K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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#Uyku#Erzurum#Kapı

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