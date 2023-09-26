3 gündür maden sahasında mahsur kalan Fransız gezgin kurtarıldı

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Tekirdağ Çorlu’da domuz avına çıkan Hüseyin Destegül ve arkadaşı Erdi Toprak, maden sahasından sesler duydu. Sese yaklaşan avcılar, çukurdan bir el uzandığını gördü. Maden sahası içinde bir kadının mahsur kaldığını fark eden avcılar, 112’yi aradı. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık 3 gündür düştüğü yerde mahsur kalan Fransız gezgin Marie Laure’yi yarım saatlik çalışma sonucu kurtararak hastaneye kaldırdı. Avcı Hüseyin Destegül, “Sanki bir kedi sesi duydum ama çok acayip ince bir sesti. Uçurumun diğer ucuna geçince başında baret olan bir kişinin bitkin halde yerde yattığını gördük” dedi.