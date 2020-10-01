3 gündür kayıptı! Çoban tarafından bulundu

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Deniz, Altıntabak Şehit Adem Tut Polis Merkezi Amirliği’ne getirildi. Deniz, buradaki işlemlerinin ardından kardeşi Sinan Deniz’e teslim edilerek evine götürüldü. Sinan Deniz, yaptığı açıklamada, ağabeyinin sağ olarak bulunmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bölgedeki çoban tarafından Çerçideresi köyü yakınlarında bulundu. Arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür ediyoruz” dedi.