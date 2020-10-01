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DHA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 18:58 | Son Güncelleme:

3 gündür kayıptı! Çoban tarafından bulundu

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Karşıyaka Mahallesi’nde 3 gün önce kaybolan ve Kızılırmak civarında aranan zihinsel engelli Remzi Deniz, merkeze bağlı Çerçideresi köyü yakınlarında akşam saatlerinde bir çoban tarafından bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Deniz, Altıntabak Şehit Adem Tut Polis Merkezi Amirliği’ne getirildi. Deniz, buradaki işlemlerinin ardından kardeşi Sinan Deniz’e teslim edilerek evine götürüldü. Sinan Deniz, yaptığı açıklamada, ağabeyinin sağ olarak bulunmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bölgedeki çoban tarafından Çerçideresi köyü yakınlarında bulundu. Arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür ediyoruz” dedi.

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