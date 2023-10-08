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3 gündür kayıp olarak aranıyordu... Kayalıklarda ölü bulundu

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#Siirt#Mehmet Çakaz#Botan Çayı
3 gündür kayıp olarak aranıyordu... Kayalıklarda ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2023 16:25

Siirt’te 3 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Çakaz (39), Botan Çayı yakınlarındaki kayalıklarda ölü olarak bulundu.

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Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Botan Çayı’nın yakınlarındaki kayalıklarda hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görenlerin ihbarıyla, bölgeye sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

3 gündür kayıp olarak aranıyordu... Kayalıklarda ölü bulundu

Cansız bedenin 3 gün önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Mehmet Çakaz’a ait olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Çakaz'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 gündür kayıp olarak aranıyordu... Kayalıklarda ölü bulundu

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#Siirt#Mehmet Çakaz#Botan Çayı

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