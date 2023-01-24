Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

3 gündür kayıp olarak aranıyordu: Evine dönerken yolda bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Salih Altun#Kocaeli#Kandıra
3 gündür kayıp olarak aranıyordu: Evine dönerken yolda bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 13:23

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 3 gün önce fındıklığa gitmek için evden çıkan, geri dönmeyince de arama çalışması başlatılan Salih Altun (77), bugün evine dönerken yolda ekipler tarafından bulundu.

Haberin Devamı

Kandıra ilçesi Ağaçağıl Dereli Mahallesi'nde yaşayan Salih Altun, cumartesi günü fındıklığa gittiğini söyleyerek evden çıktı. Cep telefonu kullanmayan Altun'dan bir daha haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede AFAD, AKUT ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri arama çalışması başlattı.

Birçok gönüllü dernek temsilcisinin de katıldığı arama çalışmaları aralıksız sürerken, Salih Altun bugün evine dönerken mahalle girişinde ekipler tarafından bulundu. Bunun üzerine arama çalışması sonlandırdı. Salih Altun, gerekli sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Üniversitesi'ne götürüldü.

Jandarma, Salih Altun'un 3 gündür nerede olduğunu tespit etmek için araştırma başlattı.

Haberin Devamı

3 gündür kayıp olarak aranıyordu: Evine dönerken yolda bulundu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Salih Altun#Kocaeli#Kandıra

BAKMADAN GEÇME!

DOĞAL ANTİDEPRESAN ÇEKİRDEK | Yerken geçici rahatlama hissi veriyor, çıtlama sesi stres attırıyor

DOĞAL ANTİDEPRESAN ÇEKİRDEK | Yerken geçici rahatlama hissi veriyor, çıtlama sesi stres attırıyor

#Sağlık
Lüks mutfakların karanlık yüzü

Lüks mutfakların karanlık yüzü

#Noma
FBIın arananlar listesindeki tek kadın... Bütün dünyayı dolandırdı paraları da alıp sırra kadem bastı Bir kız gibi görünüyor ama o bir alev

FBI'ın arananlar listesindeki tek kadın... Bütün dünyayı dolandırdı paraları da alıp sırra kadem bastı! 'Bir kız gibi görünüyor ama o bir alev'

#Ruja Ignatova