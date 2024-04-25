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3 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni bulundu

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#İsmail Mutlu#Antalya#Aksu
3 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 09:25

Antalya'da inşaatta çalışan ve 3 gündür kayıp olarak aranan İsmail Mutlu (25), dere yatağında ölü bulundu.

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Aksu ilçesine bağlı Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Caddesi 32029 sokak üzerinde bulunan dereye dün saat 18.30 sıralarında balık tutmaya gelen vatandaşlar, derede hareketsiz yatan bir erkek gördü. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.

3 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni bulundu

Sağlık ekibi yaptıkları kontrolde derenin içinde hareketsiz haldeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Dalgıçlar dere yatağına halat yardımıyla inerek cansız bedeni yarım saatlik çalışma sonucu sazlık alana çıkardı. Ölen kişinin İsmail Mutlu olduğu belirlendi.

3 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni bulundu

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Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından Mutlu'nun cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Diğer yandan Mutlu'nun Çorum'dan Antalya'ya çalışmak için geldiği ve bir inşaatta çalıştığı öğrenildi. 3 gündür kayıp olarak aranan Mutlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. 

3 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni bulundu

 

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#İsmail Mutlu#Antalya#Aksu

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