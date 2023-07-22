3 gündür kaçıyordu... Katil ev sahibi yakalandı

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Ertuğrul Deniz Özen 18 Temmuz’da kiracısını telefonla aradı ve tartıştı. Eşini yakın zamanda kaybeden Hüseyin Asar, o gün işyerinden çıktı ve çocuğunu spor salonuna götürmek için motosikletiyle evinin önüne geldi. Bu sırada Ertuğrul Deniz Özen de oradaydı. Ev sahibi ile kiracı yine tartıştı. Tartışmayı duyan Hüseyin Asar’ın oğlu camdan dışarı bakarken, Ertuğrul Deniz Özen silahını çekip peş peşe ateş etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Hüseyin Asar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından kayıplara karışan Ertuğrul Deniz Özen 3 gün sonra polisin takibiyle saklandığı evde yakalandı. Ev sahibinin üzerinden cinayette kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Ertuğrul Deniz Özen ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.