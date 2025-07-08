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3 gündür her yerde aranıyordu! Mağaradan çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Batman #Fatma Uçma#Jandarma
3 gündür her yerde aranıyordu Mağaradan çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 16:50

Batman'ın Kozluk ilçesinde 3 gün önce kaybolan Fatma Uçma, evine 100 metre mesafedeki bir mağarada sağ olarak bulundu.

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Kozluk'a bağlı Tosunpınar köyünde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan 63 yaşındaki Fatma Uçma, 3 gün önce öğle saatlerinde evinden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

Uçma'yı kendi imkanlarıyla bulamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ekipleri, arama kurtarma dernekleri ve güvenlik korucusu sevk edilmiş, dron ve termal kameralarla yüzlerce kişi tarafından yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.

EKİPLERDEN SAKLANMIŞ

Aramalar üçüncü günde netice verdi. Fatma Uçma, eve 100 yakınlıktaki bir mağarada sağ olarak bulundu. Uçma'nın kendisini arayan ekiplerden sakladığı öğrenildi.

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#Batman#Fatma Uçma#Jandarma

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