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Gündem
Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- AA
Haber Giriş: 21.08.2021 - 14:58 | Son Güncelleme:

3 gündür her yerde aranıyordu! Hatice'den kahreden haber: Cansız bedenine ulaşıldı

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3 gündür her yerde aranıyordu! Hatice'den kahreden haber: Cansız bedenine ulaşıldı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3 gün önce evden çıktıktan sonra haber alınamayan 17 yaşındaki Hatice Gül Yıldız’ın cansız bedeni bulundu.

Bigadiç ilçesindeki evinden 18 Ağustos günü çıkan, en son bir markete girerek alışveriş yaptığı tespit edilen Hatice Gül Yıldız, daha sonra taksiye binerek, kırsal Yörücekler Mahallesi’nde bulunan baraja gitti. Yıldız’ın bulunması için iki gün boyunca barajda ve çevresinde arama yapıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Barajdan kanala su verilmesi sırasında bugün Yıldız’ın cansız bedenine ulaşıldı. İhbar üzerine olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 gündür her yerde aranıyordu Haticeden kahreden haber: Cansız bedenine ulaşıldı



Yıldız’ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kuruma sevk edilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Hatice'nin ailesi, 18 Ağustos'tan bu yana çocuklarından haber alamadıklarını jandarma ekiplerine bildirmiş, kızın son olarak ilçe merkezindeki bir marketten alışveriş yapıp daha sonra taksiyle Yörücekler Barajı'na gittiği tespit edilmişti. AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince barajda arama çalışması yapılmıştı.

 

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