3 gündür haber alınmıyordu: Yaşlı adam banyoda ölü bulundu

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Olay, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 939 sokak üzerinde yer alan 7 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Eşinden uzun yıllar önce ayrılan ve yalnız yaşayan İbrahim Şimşek'ten 3 gündür haber alamayan kızı, öğle saatlerinde babasının evine geldi. Şimşek'in kızı, sitenin kapıcısıyla beraber dairenin kapısını kırıp içeri girdi. Banyoda yere düşmüş halde bulunan Şimşek'i gören kızı ve kapıcı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibi ölümü şüpheli bulurken, daireye olay yeri inceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından Şimşek'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Şimşek'in yaklaşık 3 gün önce banyoda hayatını kaybettiği üzerine duruluyor.