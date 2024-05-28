×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

3 gündür haber alınamıyordu! Tadilat yaptığı evinde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Kütahya#Kayıp#Ölü Bulundu
3 gündür haber alınamıyordu Tadilat yaptığı evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 09:54

Kütahya'da yakınlarının 3 gündür haber alamadığı Mehmet Karaca (74), tadilat yaptığı evinde kanlar içinde bulundu. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri Mehmet Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Karaca'nın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

Haberin Devamı

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan Mehmet Karaca'dan 3 gündür haber alamayan ağabeyi Selahattin Karaca, akşam saatlerinde gittiği evinde, kardeşini tadilat yaptığı çatı katında yerde kanlar içinde bularak polise haber verdi. Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin kontrolünde Mehmet Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

3 gündür haber alınamıyordu Tadilat yaptığı evinde ölü bulundu

Tadilat sırasında bacağından yaralandığı görülen Karaca'nın cenazesi, savcılık ve polisin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaca'nın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

Soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kütahya#Kayıp#Ölü Bulundu

BAKMADAN GEÇME!