Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

3 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Beysim Çavuş#Ölü
3 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 21:31

Tekirdağ’da 3 gündür haber alınamayan 50 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu.

Haberin Devamı

Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi'nde yakınlarının 3 gündür telefonla arayarak ulaşamadığı Beysim Çavuş’un tek başına yaşadığı evinin kapısını da açmaması üzerine polis tarafından çilingir vasıtasıyla içeri girildi. Sağlık ekipleri, hareketsiz vaziyette bulunan Beysim Çavuş’un hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri incelemelerinin ardından Çavuş’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Beysim Çavuş’un kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Beysim Çavuş#Ölü

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım?

#Kaynana
Elon Muskın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek O kazandı...

Elon Musk'ın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti! 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek 'O' kazandı...

#Elon Musk
Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım?

#Kaynana
Elon Muskın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek O kazandı...

Elon Musk'ın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti! 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek 'O' kazandı...

#Elon Musk
Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık