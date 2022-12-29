3 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

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Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi'nde yakınlarının 3 gündür telefonla arayarak ulaşamadığı Beysim Çavuş’un tek başına yaşadığı evinin kapısını da açmaması üzerine polis tarafından çilingir vasıtasıyla içeri girildi. Sağlık ekipleri, hareketsiz vaziyette bulunan Beysim Çavuş’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemelerinin ardından Çavuş’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Beysim Çavuş’un kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.