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3 gündür haber alınamıyordu... Evinde ölü bulundu

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#Selahattin Yazgan#Güngören#İstanbul
3 gündür haber alınamıyordu... Evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 10:34

Güngören'de komşularının 3 gün haber alamadığı Selahattin Yazgan (48) evinde ölü bulundu.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Güngören Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. 48 yaşındaki Selahattin Yazgan'dan haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri defalarca kapıyı çalmasına rağmen kapı açılmadı. İhbar üzerine evin bulunduğu sokağa gelen itfaiye, 5 katlı binanın 3'üncü katındaki eve merdivenle pencereden girdi.

Ekipler Yazgan'ın yatağında hareketsiz yattığını görünce sağlık ekiplerine bilgi verildi. Sağlık ekipleri, Yazgan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yazgan'ın komşusu Osman Ergün "Psikolojik sıkıntılar yaşıyordu. Komşular arayınca itfaiye geldi camdan içeri girdiler. Yatakta hareketsiz yatıyordu" dedi.

3 gündür haber alınamıyordu... Evinde ölü bulundu

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#Selahattin Yazgan#Güngören#İstanbul

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