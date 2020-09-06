MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
GeriGündem 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 06.09.2020 - 00:24 | Son Güncelleme:

3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Abone Olgoogle-news

Bolu'da bir kişi evinde ölü bulundu.

Sümer Mahallesi Selvi Sokak'ta oturan Hayrettin Çakır'dan (65) 3 gündür haber alamayan yakınları ve mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çakır'ın yaşadığı eve gelen polisler, sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, odada Çakır'ı ölü buldu.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çakır'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle