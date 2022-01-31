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3 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

#Antalya#Ali Duran#Sedir Mahallesi
3 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine yakınlarının 3 gündür haber alamadığı şahıs evde ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Sedir Mahallesi 727. Sokak'ta dört katlı bir binanın son katındaki dairede meydana geldi. Almanya'dan yaklaşık 20 gün önce gelen Ali Duran'a (58) 3 gündür telefonla ulaşamayan yakınları, durumu Duran'ın karşı komşularına bildirdi. Komşular Ali Duran'ın kapısını defalarca çalmalarına rağmen cevap alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Duran'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Duran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Ali Duran'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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#Antalya#Ali Duran#Sedir Mahallesi

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