×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

3 gündür aranıyordu, deniz kıyısında cansız bedeni bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Kayıp Genç#Mudanya
3 gündür aranıyordu, deniz kıyısında cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 18:59

Bursa'da 7 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Berat Yavuz'un cansız bedeni Mudanya'da deniz kıyısında bulundu.

Haberin Devamı

 Edinilen bilgilere göre, Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde yaşayan Berat Yavuz'dan (19), 7 Aralık'tan beri haber alınamaması üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri üç gündür arama çalışmalarını sürdürürken, bugün acı haber Mudanya'dan geldi.

3 gündür aranıyordu, deniz kıyısında cansız bedeni bulundu

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Mudanya Halitpaşa Mahallesi, Liman Sokak çıkışındaki İkiz Kayalar mevkisinde deniz kenarında bir erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yapılan incelemede cesedin Berat Yavuz'a ait olduğunu tespit etti.

Bölgeye gelen Mudanya Cumhuriyet Savcısı ile dalgıç polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Yavuz'un cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Haberin Devamı

3 gündür aranıyordu, deniz kıyısında cansız bedeni bulundu

Gencin ölüm sebebi henüz bilinmezken, savcılık olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Kayıp Genç#Mudanya

BAKMADAN GEÇME!