3 gÃ¼ndÃ¼r aranÄ±yorduâ€¦ Cesedi asansÃ¶r boÅŸluÄŸunda bulundu

GÃ¼ncelleme Tarihi:

OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 05, 2025 21:24

Â ArnavutkÃ¶yâ€™de kayÄ±p olarak aranan Murat Kayaâ€™nÄ±n (54) cesedi, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± inÅŸaatÄ±n asansÃ¶r boÅŸluÄŸunda bulundu. Kayaâ€™nÄ±n cenazesi, otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere Adli TÄ±p Kurumu Morguâ€™na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Olay, saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda KarlÄ±bayÄ±r Mahallesi Nalan Sokakâ€™ta meydana geldi. Edinilen bilgilere gÃ¶re, Murat Kaya inÅŸaattaki mobilya iÅŸlerini yapmak iÃ§in 3 gÃ¼n Ã¶nce iÅŸe baÅŸladÄ±. DÃ¼n akÅŸam saatlerinden bu yana Kaya'ya ulaÅŸamayan ailesi polise giderek kayÄ±p ihbarÄ±nda bulundu. Ä°hbarÄ± deÄŸerlendiren ekipler, Kaya'nÄ±n yakÄ±nlarÄ±yla birlikte inÅŸaata giderek arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.

ASANSÃ–R BOÅžLUÄžUNDA BULUNDU

6 katlÄ± binada yapÄ±lan incelemelerde, Kaya'nÄ±n asasÃ¶r boÅŸluÄŸunda hareketsiz yattÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Polis ekiplerinin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, yaptÄ±klarÄ± kontrolde Kayaâ€™nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardÄ±ndan cenaze, kesin Ã¶lÃ¼m nedeninin belirlenmesi iÃ§in Adli TÄ±p Kurumu Morguâ€™na gÃ¶nderildi.

