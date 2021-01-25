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Gündem
Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA) –
Haber Giriş: 25.01.2021 - 10:29 | Son Güncelleme:

3 günde 8 kez yangın çıktı! Bina sakinleri endişeli

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3 günde 8 kez yangın çıktı! Bina sakinleri endişeli
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde 6 katlı binanın boş dairelerinde 3 günde 8 kez yangın çıktı. Kundaklama ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, mahallede denetimlerini artırdı. 

Yangınlar, ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi’nde bulunan 6 katlı binanın, boş dairelerinde meydana geldi. 3 günde 8 kez yangının çıktığı apartman sakinleri, korku dolu anlar yaşadı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine mahalleye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun dumandan etkilenen 1 kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede söndürülen yangının kundaklama sonucu meydana geldiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, mahallede denetimlerini artırdı. Yangınların çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

3 günde 8 kez yangın çıktı Bina sakinleri endişeli



‘HUZURUMUZ KALMADI’

Bina sakinlerinden Ali Ulu, “Her taraf parça parça yanıyor. Can güvenliğimiz kalmadı, neden yandığı ve kimin yaktığı belli değil. Dumandan aşağıya zor indik” dedi.

Yangın nedeniyle panik içerisinde olduklarını ifade eden İsmail Can da, “Sürekli yangın çıkıyor. 3 gündür huzurumuz kalmadı. Sabah evden çıkarken yine yangın çıktı” diye konuştu.

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