3 günde 4 cenaze

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Girne’ye ilk gelen TCG Işın, önce ileri teknoloji sonar sistemiyle batık geminin yerini tespit etti ve tam üzerine 4 ayrı çapa ile demir atarak sabitlendi. Aynı teknolojiye sahip TCG Alemdar, bir gün sonra Işın’a desteğe geldi. 467 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin battığı ilk gün, 439 kişi kurtarılmış, 8 cansız beden bulunmuş ve kayıp sayısı da 20’ydi.

Işın enkazdan ilk cenazeyi çarşamba günü çıkardı. KKTC’de yaşayan Hatay Reyhanlı doğumlu İsmail Kurt (41) deniz altına 3000 metre derinliğe inebilen sualtı robotu ile su üzerine çıkarıldı. İki gemi, art arda cenazeleri çıkarmaya devam etti. Önceki gün Eskişehir’de yaşayan Mersin doğumlu Elmas Demir (58) ve dün sabah da Şerife Özdemir ie Nazmiye Özbolat’ın cenazesine ulaşıldı.

TCG Alemdar gemisinde açıklama yapan Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Baybars Küçükatay, Kıbrıs ve doğu Akdeniz’in sorumluluk sahaları içinde yer aldığına dikkat çekerek, bölgede 9 gemi ve 11 deniz kuvvetlerine bağlı hava aracıyla çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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Öte yandan KKTC İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde müzik ve eğlence yasağını 9 Eylül Çarşamba günü saat 00.00’a kadar uzattı.