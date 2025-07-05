3 günde 3 kişiyi aynı tuzağa düşürdüler

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Dolandırıcıların yönlendirmesiyle yaklaşık 2 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyasını, evinin yakınlarına gelen bir kişiye teslim etti. Aynı gün, Ümraniye’de de benzer bir olay yaşandı. Esnaf M.S. (57), işyerine kadar gelen bir kişiye yine 2 milyon lira değerindeki parayı ve ziynet eşyalarını elden verdi.

Üçüncü dolandırıcılık ise 29 Haziran’da Sultanbeyli’de gerçekleşti. M.A. (34) isimli genç kadın da aynı yöntemle yaklaşık 1 milyon lira parayı dolandırıcılara teslim etti.

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurlardan paraları ve ziynetleri elden teslim alan ve ‘eldenci’ olarak bilinen kişilerin peşine düştü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 1 Temmuz’da 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin kimliklerinin V.A. (22), T.E.Ö. (22) ve M.K. (25) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan kişilerden V.A.’nın 11, M.K.’nin ise 2 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.