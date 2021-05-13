3 gün yağış yok

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ve yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini açıkladı. Kuzey, iç ve doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor.



Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

3 BÜYÜK İLDE SICAKLIKLAR

İstanbul, Ankara ve İzmir’de de Ramazan Bayramı boyunca yağış beklenmiyor. Ankara’da hava sıcaklığının 25-31 derece, İstanbul’da 23-28 derece, İzmir’de ise 26-30 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

GÜN GÜN HAVA NASIL OLACAK

1. gün Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2. gün Marmara, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusu parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

3. gün Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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