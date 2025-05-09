3 gün önce keşif yapmış

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Elibol, eski eşinin nerede oturduğunu, sabah saat kaçta evden çıktığını gözlemleyerek bilgi topladı. Ardından Çanakkale’ye döndü.

Keşfin ardından, 3 gün sonra tekrar İstanbul’a gelen Rüstem Elibol, 5 Mayıs Pazartesi sabahı Şişli’de sabah saatlerinde, Bahar’ı zorla otomobile bindirip, kaçırmak istedi. Aksu, çığlılar atarak direndi, kısa bir süreliğine de olsa ellerinden kurtulmayı başardı. Rüstem Elibol, bu kez belindeki silahı çıkararak Bahar Aksu’ya kurşun yağdırdı. Aksu, vücuduna isabet eden 6 kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, otomobille şehir dışına kaçmaya çalışan Semih Yapar (35) ve aynı otomobildeki iki şüpheliyi, Silivri’de, Elibol’u ise Kağıthane’de yakaladı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Elibol, Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgusunda, “2019’da evlendik, 3 yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim. Onu sürekli sosyal medyadan takip ettim. Olay günü işe gitmesini bekledim. Otomobile binmemesi üzerine sinirlenip ateş ettim” dedi. Soruşturma kapsamında Bahar Aksu’nun, 2020’de Rüstem Elibol hakkında ‘tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçundan 2 ayrı şikâyet kaydının olduğu, ancak aralarında aktif bir tedbir kararının bulunmadığı tespit edildi. Elibol’un ‘kasten yaralama’ suçundan emniyette 5 suç kaydının olduğu belirlendi.

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4 şüpheli de ‘tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.