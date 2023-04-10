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3 gün önce evlenen yaşlı çifti asansör halatı ayırdı

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#Zonguldak#Gökçebey#Muharrem Aloğlu
3 gün önce evlenen yaşlı çifti asansör halatı ayırdı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 15:53

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde balkondan eve girişi sağlayan yük asansöründeki halatın kopması sonucu Muharrem Aloğlu (82) hayatını kaybetti, 3 gün önce evlendiği eşi Gıymet Aloğlu (62) yaralandı.

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Olay, 8 Nisan'da Çay Mahallesi'ndeki 3 katlı binada meydana geldi. Birinci katta oturup, merdiven çıkmakta zorlanan Muharrem Aloğlu'nun kendi imkanları ile balkondan eve girişi sağlayacak şekilde yaptırdığı yük asansörünün çelik halatı koptu. Halatın kopması ile asansör, 4 metre yükseklikten yere çakıldı. İçindeki Muharrem Aloğlu ile 5 Nisan'da evlendiği eşi Gıymet Aloğlu yaralandı.

3 gün önce evlenen yaşlı çifti asansör halatı ayırdı

Muharrem Aloğlu hastanede hayatını kaybetti, eşi Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gıymet Aloğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Muharrem Aloğlu'nun cenazesi ise Gökçebey ilçesinde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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3 gün önce evlenen yaşlı çifti asansör halatı ayırdı

TERS TUŞA BASINCA HALAT GERİLİP KOPMUŞ

Mutlu Başoğlu, dedesinin evlendiği gün kalp rahatsızlığı yaşadığını belirterek, "Bir kalp sorunu vardı, anjiyo olacaktı. İlk önce olmak istemedi sonra anjiyoya karar verildi.

3 gün önce evlenen yaşlı çifti asansör halatı ayırdı

Heyecanlandı, olamadı. Hastaneden çıkmak istedi. Eve getirdik sonraki gün hanımı ile aşağı inmek istemişler. Asansörde de ters düğmeye basılmış. Halat da gerilmiş, kopmuş. Böyle bir kaza meydana gelmiş. Kendisini kaybettik" diye konuştu.

3 gün önce evlenen yaşlı çifti asansör halatı ayırdı

İsmail Aloğlu (65) ise ağabeyi için gözyaşı dökerek, "Aşağı inecekleri zaman yukarı basmışlar. Daha sonra halat kopmuş, düşmüşler. Hastaneye götürdüler.

3 gün önce evlenen yaşlı çifti asansör halatı ayırdı

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Ağabeyim için çok çaba harcadılar. Fakat doktor içeriden çıkınca 'Başınız sağ olsun' dedi. Yengemin de kırıkları varmış. Bolu'ya sevk ettiler. Yengemi de ameliyata almışlar. Durumu kötüymüş. İyileşmesi birkaç sene alırmış. Ağabeyim yardımsever birisiydi" dedi. 

3 gün önce evlenen yaşlı çifti asansör halatı ayırdı

 

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#Zonguldak#Gökçebey#Muharrem Aloğlu

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