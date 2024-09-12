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3 gün önce cezaevinden kaçtı! Saklandığı evin bacasından çatıya çıkarken yakalandı

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#Samsun#Canik#Cezaevi Firarisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 09:51

Samsun’un Canik ilçesinde 3 gün önce cezaevinden kaçan hükümlü 24 yaşındaki B.O.K., saklandığı evin bacasından çatıya çıkarken yakalandı. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçundan 4 yıl 1 ay hapis cezası bulunan B.O.K.’nin (24), 3 gün önce cezaevinden kaçtığı bilgisi üzerine yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin Canik ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, bulunduğu evi sardı. Polisleri gören hükümlü, bacanın içinden çatıya çıktı. Polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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#Samsun#Canik#Cezaevi Firarisi

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