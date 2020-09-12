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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)
Haber Giriş: 12.09.2020 - 17:08 | Son Güncelleme:

3 gün kuyuda mahsur kalan çoban köpeği kurtarıldı

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3 gün kuyuda mahsur kalan çoban köpeği kurtarıldı
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NİĞDE'de, 3 gündür 20 metrelik boş su kuyusunda mahsur kalan çoban köpeği, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Niğde merkeze bağlı Hasaköy köyünde yaşayan Mehmet Davarcı, 3 gündür kayıp olan çoban köpeğinin 20 metrelik su kuyusuna düşüp, mahsur kaldığını fark etti. Davarcı, köpeği kendi imkanlarıyla kurtaramayınca yetkililerden yardım istedi. Bölgeye gelen Niğde AFAD ekipleri, köpeği kuyudan kurtararak, sahibine teslim etti.

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