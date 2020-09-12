3 gün kuyuda mahsur kalan çoban köpeği kurtarıldı

Niğde merkeze bağlı Hasaköy köyünde yaşayan Mehmet Davarcı, 3 gündür kayıp olan çoban köpeğinin 20 metrelik su kuyusuna düşüp, mahsur kaldığını fark etti. Davarcı, köpeği kendi imkanlarıyla kurtaramayınca yetkililerden yardım istedi. Bölgeye gelen Niğde AFAD ekipleri, köpeği kuyudan kurtararak, sahibine teslim etti.