3 gün işkenceye maruz kaldı... Bunları yapanlar insan olamaz

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Şanlıurfa Suruç’ta yaşayan Vedat K. (22) 2020 yılında çalışmak için Antalya Kepez’deki sanayi sitesine gitti. Burada yaklaşık 10 ay çalışan Vedat K., iddiaya göre, maaşını eksik almaya başladı. Bir süre sonra Vedat K., işyeri sahibinden eksik aldığı ücreti istedi. Her seferinde olumsuz dönüş alan Vedat K., birikmiş alacağı olan 70 bin liraya karşılık işyerindeki masada patronuna ait 15 bin lirayı alıp İstanbul’a geldi.

ŞİKÂYETÇİ OLMASIN DİYE İYİLEŞMESİNİ BEKLEDİLER

Vedat K., daha sonra Antalya’ya dönüp aldığı 15 bin lirayı işyeri sahiplerine teslim etti. Burada darp edilen Vedat K.; A.T., O.T., S.T. ve A.A. tarafından sandalyeye bağlanıp depoya kilitlendi. 3 gün farklı işkencelere maruz kalan Vedat K.’nin dişleri kırıldı, vücudunda kesikler oluştu, elleri ve kolları bağlı şekilde yatırıldı, ağzı açık tutularak zorla hamamböceği yedirildi. Şüpheliler, yaptıklarını da cep telefonuyla kaydetti. Vedat K.’nin durumunun kötüye gittiğini fark eden şüpheliler, yaralarının iyileşmesini bekledi. Yaraları iyileştiği için elinde kanıt olmayan Vedat K., şikâyetçi olamadı.

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KANITLARI ALABİLMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

İşyerinde çalışmayı sürdüren Vedat K., şüphelilerin cep telefonundan, kendisine işkence yapılırken kaydedilen fotoğrafları aldı. Kaçıp memleketine dönen Vedat K., fotoğrafları kanıt olarak gösterip şikâyetçi oldu. İfadeleri alınan şüpheliler, serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın 10’uncu duruşmasında tutuksuz sanıklar, suçsuz olduklarını iddia etti. Duruşma, 25 Aralık’a ertelendi.

‘BAŞKALARI DA AYNI ŞEYLERİ YAŞAMASIN’

Duruşma sonrası açıklama yapan Vedat K., “İşkenceye uğradıktan sonra 8 ay daha burada çalışmaya devam ettim. Bu sırada gizlice telefonlarından bana işkence ederken çektikleri fotoğraflardan aldım. Sonra memleketime kaçtım ve şikâyetçi oldum. Ancak ifadelerini alıp bırakmışlar. Şu an görülen davada, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapor bekleniyor. En büyük cezayı almalarını istiyorum. Ben adalet istiyorum. Ben yarın başkaları da aynı şeyleri yaşamasın diye bu davanın peşindeyim” diye konuştu.

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