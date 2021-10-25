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3 gün hapis yatacak

#Oya Pervin Pelit#Tehdit#Hapis
3 gün hapis yatacak

Dublaj sanatçısı ve yazar Oya Pervin Pelit, 2 aylık tedbir kararını ihlal edip kendisi ve ailesine tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla oyuncu Elif Fatma Baysal (67) hakkında zorlama hapsi talebinde bulundu. Talebi haklı bulan mahkeme, Baysal’ı 3 günlük zorlama hapsine hükmetti.

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İstanbul Aile Mahkemesi’ndeki korunma talepli davaya göre, tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı Elif Fatma Baysal (67), sosyal medya hesabından dublaj sanatçısı ve yazar Oya Pervin Pelit’i hedef alarak tehdit ve hakaret içerikli mesajlar paylaşıyordu. Bu mesajlar nedeniyle kendisinin ve ailesinin can güvenliğinin tehlikede olduğunu iddia eden Oya Pervin Pelit, oyuncu Baysal hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. İddiaya göre ünlü oyuncu, aleyhine verilen 2 ay uzaklaştırma kararını ihlal ederek Oya Pervin Pelit ile ailesine yönelik tehdit ve hakaretlerini sürdürdü. Elif Fatma Baysal, Oya Pervin Pelit ve ailesine yönelik yaptığı paylaşımlarda, ‘Ne onursuz, ne kişiliksiz, ne fırıldak insanmışsın sen be.. Sayfamda görenler yerin dibine girdi, sen hâlâ insan içine çıkabiliyor musun?.. Kafanı kuma göm de biraz insan olduğunu ispatla bari utanmaz arlanmaz.. Toplumun yüz karalarından birisin, hicap duyuyorum seninle çalıştığım yıllardan’, ‘..borcunu inkâr eden, boğazından benim alın terimi geçiren... para verirken beni melek ilan eden sonra da o... yapan bu insanları tanıtmam gerek.. sana hiç acımam ensendeyim Azrail gibi’ şeklinde yazılar yazarak tedbir kararını ihlal etti.

İTİRAZI REDDEDİLDİ

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Oyuncu Elif Fatma Baysal’ın tedbir kararını ihlal ettiğini öne süren Oya Pervin Pelit’in avukatı ‘zorlama hapsi’ talebinde bulundu. Mahkeme, Oya Pervin Pelit’i haklı bularak ünlü oyuncunun 3 gün zorlama hapsine hükmedilmesine karar verdi. Elif Fatma Baysal, aleyhine verilen hapis kararına itiraz etti. Hayatını dizi oyuncusu olarak idame ettirmeye çalıştığını itiraz dilekçesinde belirten Baysal, “Zor şartlarda elde ettiğim gelirin bir kısmını davacıya borç olarak vermeme rağmen, bugüne kadar kendilerine yönelik taleplerime kayıtsız kaldılar. Alacağımın verilmesi ve mağduriyetimin giderilmesine yönelik kayıtlar ise mahkemenizce hakaret olarak sayıldı. Hapis kararının uygulanması halinde rol aldığım dizilerdeki işlerim de büyük ölçüde aksayacak, hem maddi hem de manevi kayıplara yol açacaktır. Ayrıca devam eden akciğer kanseri ve hipertansiyon şeklindeki sağlık sorunlarım nedeniyle aleyhime verilen hapis kararının kaldırılmasını istiyorum” dedi. Ancak mahkeme, Baysal’ın itirazını reddederek 3 gün zorlama hapsine hükmedilmesine karar verdi.

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#Oya Pervin Pelit#Tehdit#Hapis

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