3 gün daha etkili olacak: İstanbul beyaz örtüsünü örttü

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Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ve Altay Kar Fırtınası dün sabah saatlerinden itibaren İstanbul’a giriş yaptı. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Avrupa Yakası’nda Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece’de aralıklarla etkili olan kar, Arnavutköy ve Başakşehir’de şiddetini giderek arttırdı. Kar yağışı ilerleyen saatlerde Bağcılar, Esenler, Kağıthane, Sarıyer, Beyoğlu ve Beşiktaş’da da etkisini gösterdi. Anadolu Yakası’nda ise Pendik, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinde dün öğle saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.

ETKİSİNİ ARTIRACAK

Yoğun yağışın etkili olduğu bölgeler beyaza bürünürken, yollarda biriken kar nedeniyle sürücüler yavaş ilerledi. Kar yağışının şiddetli olduğu Kemerburgaz Havalimanı yolu beyaza büründü. İstanbul Havalimanı İkitelli istikametinde Fenertepe gişelerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bugün ve yarın için bazı uçuşların iptal edildiği duyuruldu. İBB karla mücadele ekipleri, İstanbul Havalimanı yolunu açık tutmak için tuzlama ve yol temizleme çalışması yaptı. İstanbul Havalimanı çevresinde de yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ekipleri de havalimanı çevresindeki yollarda ve pistlerde kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Havalimanında, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı sonrası iptal olan seferler dışında hava trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi. Gece saatlerine doğru kar yağışı İstanbul genelinde daha çok etkili olmaya başladı. Bugün kar yağışının şiddetini artıracağı, haftasonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

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AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek; E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm, E-5 ile TEM arasında 10-30 cm, TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm, kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

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Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının da görülmesi bekleniyor. Özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğalgaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

İstanbul Valisi Davut Gül ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu uyarılarda bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül uyarılarda bulundu. Vali Gül, “Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir” ifadesini kullandı.

OTOBÜSTE MAHSUR KALDILAR

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Kar yağışının etkili olduğu Arnavutköy, Başakşehir, Arnavutköy, Bağcılar, Kağıthane ve Sarıyer’de bazı araçlar ilerlemekte zorlanırken, bazı araçlar da yolda kaldı. Sarıyer’de, Rumelifeneri’ne giden 150 numaralı İETT otobüsü yolda kaldı. Yolcular yaklaşık 5 saat otobüsün içinde yolun açılmasını bekledi. Bazı kişiler karla kaplı yoldan yürüyerek evlerine ulaşmayı denedi. Kağıthane’de bazı araçlar etkili olan kar yağışı nedeniyle yokuş çıkmakta zorlandı. Evlerin çatıları ve yollar karla kaplanırken TEM Otoyolu Kağıthane mevkiinde araçlar hızlarını düşürerek ilerledi.

METRO SEFERLERİ UZATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Metro İstanbul’dan yapılan duyuruda, kar yağışı nedeniyle yoğunluğun yaşandığı bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarında seferlerin saat 02.00’ye kadar uzatıldığı açıklandı. Açıklamada, yoğunluk azalana kadar ek seferler yapılacağı da duyuruldu. (HABER MERKEZİ)

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EĞİTİME KAR ENGELİ

Türkiye’de bazı il ve ilçelerde eğitime dün bir gün ara verildi. Dün İstanbul Sultangazi’de de okullar tatil edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül ise bugün kentte etkisini artıracak kar yağışı nedeniyle İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarının (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) 1 gün tatil edildiğini duyurdu. Çoğu üniversite de eğitime ara verirken bazıları uzaktan eğitim kararı aldı.

Tokat, Gümüşhane, Amasya ve Çorum genelinde eğitim ve öğretime dün bir gün ara verildi. Yozgat’ta kent merkezinde; Tunceli’nin Pülümür; Giresun’un Yağlıdere ve Çamoluk; Bingöl’ün Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu; Samsun’un Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik ve Salıpazarı; Ordu’nun yüksek kesimindeki ilçeleri ile Trabzon’un Akçaabat, Arsin, Çarşıbaşı ve Yomra ilçelerindeki bazı okullar tatil edildi. Kastamonu Daday’da tüm eğitim kurumlarında, Küre, İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Sinop’ ve Kırklareli’de Kofçaz taşımalı eğitime ara verildi. (EĞİTİM SERVİSİ)

TRAFİK DURDU

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İSTANBUL’da etkisini artıran kar nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 16.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 90’a ulaştı. İstanbul Havalimanı - İkitelli istikameti Fenertepe gişelerinde ise trafik durma noktasına geldi.