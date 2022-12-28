3 gün çalıştıkları kasapta 470 kilo et çaldılar

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Körfez ilçesi Atalar Mahallesi Ata Caddesi’ndeki bir kasabın deposuna 25 Aralık günü saat 03.00 sıralarında giren hırsızlar, 70 bin lira değerinde 435 kilo et çaldı. Sabah dükkanını açtığında etlerin çalındığı fark eden Hamdi Kaya, güvenlik kamerasından tespit ettiği, 3 gündür yanında yevmiyeli olarak çalışan Ş.P. ve E.P.’yi polise ihbar etti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin çaldıkları etleri aynı gece 04.00 sıralarında Gölcük ilçesindeki başka bir kasaba sattığını belirledi. Şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı. Ş.P. ve E.P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kasap Hamdi Kaya, kendisine teslim edilen etleri hijyenik ortamdan çıktığı için imha etti.

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Yaşadığı hırsızlık olayını anlatan kasap Hamdi Kaya, "Sabah 6 sıralarında dükkana geldiğimde, deponun kapısı açıktı. Kapağı yerden 1 metre kadar kaldırmışlar. Demirle kaldırıp, altından girmişler. İlk kaburgaları çalmışlar. Sonra yanlarında getirdikleri poşetlere antrikotları doldurmuşlar. 30- 35 kilo kadar hazır ciğer vardı. Onları almışlar. Bunları arabaya doldurup, direk Gölcük'teki bir kasaba götürmüşler. O vatandaş da bu etleri gece saat 04.00'te teslim almış. Bir gün sonra 'etler sana gelmiş' diye aradığımda, haberinin olmadığını söyledi. 'Nasıl haberin olmaz? Gece 04.00'te sen almışsın' dediğimde, bu sefer 'Gel etlerini al' dedi. Onun getirmesi gerektiğini söyledim. Fakat etler yerlere süründüğü için biz geri kabul etmedik" dedi.

‘80 BİN TL ZARAR VAR’

Yaklaşık 80 bin TL zararının olduğu söyleyen Kaya, "Toplamda 220 kilo kaburga, 200 kiloya yakın antrikot, 30-35 kilo ciğer, 20 kilo kuzu gerdanı almışlar. Bir numune ciğeri de doğramışlar. Sanırım ikinci kez gelmeyi planlamışlardı, ama gelemeden yakalandılar. Bu etlerin piyasa değeri aşağı yukarı 70 bin TL civarında. Kırdıkları kameralar da 9 bin TL tutuyor. Toplamda 80 bin TL'ye yakın bir zararımız var. Bu kişiler, daha önce gelip bizde yevmiye ile çalışan kişiler" diye konuştu.