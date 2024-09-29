3 genel başkan görmüştü... Şero hayata veda etti

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Parti Genel Merkezi’nin her karışını bilen Şero, en çok da asansörle Genel Başkan makamına çıkmayı seviyordu. İnsan yaşıyla yaklaşık 100 yaşında olan CHP’nin maskotu, son 10 yıldır çeşitli hastalıklarla boğuşuyordu. Şero’nun acı kaybını dün tedavi sürecini yürüten Kedi Hastanesi’nin veteriner hekimi Tarkan Özçetin duyurdu. Özçetin, Hürriyet’e şunları söyledi:

‘ARAMIZDAN AYRILDI’

“Büyük üzüntüyle bildiriyoruz ki, 20 yıldır varlığı ile Türk siyasetinde tebessüm kaynağı olmuş, tüm hayvanseverlerin gönlünde taht kurmuş, CHP’nin kedisi Şero, hastanemizdeki tedavi sürecinin ardından bu sabah itibarıyla hayatını kaybetmiştir. 20’yi bulan ileri yaşı ve yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanemizde gözetim altında olan Şero, tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki aramızdan ayrılmıştır.

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‘YAŞA BAĞLI SORUNLAR’

Şero’nun tıbbi süreci titizlikle takip edilmiş, en ileri teknolojiler ve uzman kadromuzun desteğiyle gereken her türlü tedavi uygulanmıştır. Ancak, yaşa bağlı gelişen kronik sağlık sorunları sonucunda, sabah saatlerinde yaşamını yitirmiştir. Başta CHP ailesi, tüm sevdiklerine en içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.”

SOSYAL DEMOKRAT KEDİ

Şero’nun hayatını kaybetmesi CHP Genel Merkezi’nde üzüntüyle karşılandı. Partililer Şero için sosyal medya hesaplarından şu mesajları paylaştı:

Burhanettin Bulut (Genel Başkan Yardımcısı): Genel Merkezimizin emektarı, simgesi, sosyal demokrat kedisi Şero’yu kaybettik. Çok özleyeceğiz.

Gamze Taşçıer (Genel Başkan Yardımcısı): Çok üzgünüm. Genel Merkezimizin değişmez ismi, tüm Cumhuriyet Halk Partililerin sevgilisi, kedimiz Şero’yu kaybettik.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ

Gamze Akkuş İlgezdi (İstanbul Milletvekili): Partimizin simgesi, yüzümüzde tebessüm olmuş, emektarımız, canımız Şero’muzu kaybettik. Huzur içinde uyusun.

Sevda Erdan Kılıç (İzmir Milletvekili): Kimler geldi kimler geçti be Şero. Dile kolay 20 yıl. Özleyeceğiz Şero.

Tuncay Özkan (İzmir Milletvekili): Şero’yu kaybettik. Çok üzüldüm. Beklememe rağmen çok üzüldüm. Birbirimizi çok sevmiştik. Sağlığıyla ve kendisiyle yakından ilgilenen değerli Gülgün İnankul’u her ziyarete gelişinde beni de unutmazdı. CHP Şero’ya genel merkez inşaatından itibaren bir yuva, aile oldu. Ailemiz de onu çok sevdi. Bu sevgi ve bakım ona uzun ve güzel bir ömür geçirmesinde faydalı oldu. CHP büyük ailemin, bu kaybının yarattığı üzüntüyü derinden paylaşıyorum.

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Ayhan Barut (Adana Milletvekili): Üzgünüz. Tebessüm ve sevgi kaynağı Şero’yu kaybettik.

GENEL MERKEZ BAHÇESİNE DEFNEDİLDİ

Şero dün, CHP Genel Merkezi’nin bahçesine defnedildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2004 yılında CHP Genel Merkezi binası inşaatında dünyaya gelen ve bugüne kadar Genel Merkez binasında yaşamını sürdüren CHP’nin kedisi Şero’nun defin törenine katıldı.