3 genç kızın öldüğü kazada babanın şüphesi, kaza raporundaki sürücüyü değiştirdi

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Kaza, 15 Aralık 2022 günü öğle saatlerinde, D-130 yolu Karamürsel ilçesi Ereğli mevkisinde meydana geldi. Karamürsel yönüne giden Ahmet Aydın (42) yönetimindeki 77 AAG 563 plakalı tanker, kavşaktan hatalı dönüş yapan 41 K 7664 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada, çocukluk arkadaşları olan Ayşegül Yılmaz (24), Miray Kesici olay yerinde, Feyza Gökgün ise hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan tanker şoförü Ahmet Aydın tutuklandı. Olayın ardından hazırlanan kaza raporunda Ayşegül Yılmaz'ın babasına ait hafif ticari aracı ehliyeti olmayan Feyza Gökgün'ün kullandığı belirtildi.

SÜRÜCÜNÜN BELİRLENMESİ İÇİN DAVA AÇILDI

Kaza raporunda bu ifadenin yer almasının ardından Feyza Gökgün’ün babası Gülhan Gökgün, "Ön koltukta oturduğuna bu zamana kadar hiç şahit olmadım. Kızımda panik atak var" diyerek rapora itiraz etti. Ailenin kazaya ilişkin kamera kayıtlarının incelemesi için verilen teklif, savcılık tarafından reddedildi. Aile, avukatları aracılığıyla Karamürsel Cumhuriyet Başsavcılığı’na delil tespit davası açtı. Bunun üzerine elde edilen görüntülerle hazırlanan bilirkişi raporunda, kazadan önce araçta bulunan kişilerin elbiselerinden yola çıkarak aracı kullanan kişinin Miray Kesici olduğu belirlendi.

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‘KIZIMIZ ARABA SÜRMEYİ BİLMEZ’

Yaşanan süreci anlatan Gökgün ailesinin avukatı Samed Sırma, “Ailemizin, ‘Sürücü benim kızım değil’ söylemleri üzerine biz bu konuda yoğunlaşmak istedik. Ailemiz ‘Bizim kızımız araba sürmeyi bilmez, biz araba sürerken dahi arka koltukta otururdu’ dediler. Babası, ‘Ön koltukta oturduğuna bu zamana kadar hiç şahit olmadım. Kızımda panik atak var, kesinlikle raporun yanlış tutulduğuna inanıyorum, benim kızım arabayı sürmez’ diye beyanda bulununca biz bunun üzerine kamera kayıtlarının incelenmesi için savcılığa talepte bulunduk. Savcılık kamera kayıtlarının incelenmesi talebini reddetti. Daha sonra açtığımız delil tespiti davasıyla kamera kayıtlarına ulaştık. Kamera kayıtları geldiğinde savcılık dosyasında sunduk. Bizim harici olarak kendi gözlemlerimizde araştırdığımızda sürücünün Miray Kesici olduğuna kanaat getirdik. Sunduğumuz belgelerle savcı da dosyayı bilirkişiye gönderdiğinde, bizim kanaatine vardığımız sürücü doğrulanmış oldu” dedi.

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‘BU OLAYI AÇIKLIĞA KAVUŞTURDUK’

Kazaya karışan sürücü konusunun netlik kazanmasının kendileri için önemli olduğunu anlatan Sırma, “Biz Feyza’nın baştan beri sürücü olmadığı yönünde savcılığa her ne kadar talepte bulunsak da nitekim bu talebimizi doğruladık, raporu bu şekilde değiştirmiş olduk. Ailemiz ilk önce bu olayı açıklığa kavuşturmak adına hareket etmek istiyordu. Bu olayı açıklığa kavuşturduk. Tazminat ve haklarımızı talep etmek için dava sürecine başlayacağız” diye konuştu.