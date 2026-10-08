3 gazeteciye “yanıltıcı bilgi” soruşturması! İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç “şüpheli” sıfatıyla ifade verecek

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “fon” soruşturması kapsamında, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddia edilen gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç’in “şüpheli” sıfatıyla

ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri için talimat verildi.

BAŞSAVCILIK SOSYAL MEDYA UYARISI YAPMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “fon” soruşturması kapsamında savcılık sosyal medya uyarısı yapmıştı.

Başsavcılık tarafından bugün yapılan açıklamada, “bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan birtakım iddiaların, kişi ve kurumlar ile ilgili dezenformasyonların kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir.

Gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılması, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde düzenlenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen gerekli adli işlemler tesis edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” Denilmişti.

Haberin Devamı

SAYMAZ, AĞIREL VE SEVİNÇ “ŞÜPHELİ”OLARAK İFADE VERECEK

Bu açıklamanın ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “fon” soruşturması kapsamında, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddia edilen gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç’in “şüpheli” sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri için talimat verildi.