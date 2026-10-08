×
Günlük Egazete © Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

3 gazeteciye “yanıltıcı bilgi” soruşturması! İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç “şüpheli” sıfatıyla ifade verecek

Güncelleme Tarihi:

#İsmail Saymaz#Murat Ağırel#Şaban Sevinç
3 gazeteciye “yanıltıcı bilgi” soruşturması İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç “şüpheli” sıfatıyla ifade verecek
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 22:35

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç’in kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddiasıyla “şüpheli” sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri için talimat verildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “fon” soruşturması kapsamında, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddia edilen gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç’in “şüpheli” sıfatıyla
ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri için talimat verildi. 

BAŞSAVCILIK SOSYAL MEDYA UYARISI YAPMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “fon” soruşturması kapsamında savcılık sosyal medya uyarısı yapmıştı.

Başsavcılık tarafından bugün yapılan açıklamada, “bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan birtakım iddiaların, kişi ve kurumlar ile ilgili dezenformasyonların kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir.
Gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılması, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde düzenlenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen gerekli adli işlemler tesis edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” Denilmişti.

Haberin Devamı

SAYMAZ, AĞIREL VE SEVİNÇ “ŞÜPHELİ”OLARAK İFADE VERECEK

Bu açıklamanın ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “fon” soruşturması kapsamında, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddia edilen gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç’in “şüpheli” sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri için talimat verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsmail Saymaz#Murat Ağırel#Şaban Sevinç

BAKMADAN GEÇME!