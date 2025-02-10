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3 gazeteci bırakıldı

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#Abdurrahman Şimşek#Berkant Gültekin#Gözaltı
3 gazeteci bırakıldı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 07:00

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e ziyaretini haber yapan birgün.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir ‘terörle mücadele edenleri hedef göstermek’ten gözaltına alındı.

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Şimşek, Gürlek’i ziyaret etti ve haber 6 Şubat’ta Sabah’ta yayınlandı. Koç, Gültekin ve Gökdemir de bu haberi kendi internet sitelerinde haberleştirdi. Şimşek sosyal medyadan hem kendisinin hem de Gürlek’in terör örgütlerine hedef gösterildiğini öne sürdü. Şikâyet üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan gazetecilerden Berkant Gültekin, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Uğur Koç ile Yaşar Gökdemir de yurtdışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanarak serbest kaldı.

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#Abdurrahman Şimşek#Berkant Gültekin#Gözaltı

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