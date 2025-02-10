3 gazeteci bırakıldı

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Şimşek, Gürlek’i ziyaret etti ve haber 6 Şubat’ta Sabah’ta yayınlandı. Koç, Gültekin ve Gökdemir de bu haberi kendi internet sitelerinde haberleştirdi. Şimşek sosyal medyadan hem kendisinin hem de Gürlek’in terör örgütlerine hedef gösterildiğini öne sürdü. Şikâyet üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan gazetecilerden Berkant Gültekin, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Uğur Koç ile Yaşar Gökdemir de yurtdışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanarak serbest kaldı.