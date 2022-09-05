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3 FETÖ şüphelisi, Sakız Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı

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#İzmir#Çeşme#Sakız Adası
3 FETÖ şüphelisi, Sakız Adasına kaçmaya çalışırken yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 11:36

İzmir'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle yargılama süreçleri devam eden ihraç öğretmen T.U.A, ihraç psikolog Ö.E. ve ihraç astsubay üstçavuş M.T.'nin Çeşme'den deniz yoluyla Sakız Adası'na kaçacağı bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün harekete geçen ekipler, şüphelileri kaçmaya çalıştıkları sırada Musalla Mahallesi Liman mevkisinde yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

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#İzmir#Çeşme#Sakız Adası

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