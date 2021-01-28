3 eski generale FETÖ operasyonu

SON YAŞ’TA TERFİ

Terörle Mücadele Şube ekipleri, geçtiğimiz günlerde emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Serdar A. ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ’nün sözde atama listesinde ismi yer aldığı gerekçesiyle yargılanan eski tuğgeneral Celalettin Ç.’yi gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Milli Savunma Bakanlığı eski Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Nuri Cankıymaz ise belirlenen adreslerde bulunamadı.

Serdar A., 30 Ağustos 2020 Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararıyla tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’na atandı ancak bir süre sonra emekliye sevk edildi. Eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanı şüpheli Celalettin Ç., 15 Temmuz’daki sözde atama listesindeydi. İki yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Celalettin Ç.’nin yargılanması sürüyor. Eski MSB Personel Daire Başkanı şüpheli Nuri C. ise kurmay topçu albay rütbesindeyken 2011’de YAŞ kararıyla tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Nuri C., darbe girişiminin ardından emekliye ayrıldı.

GENERALLERİN MAHREM İMAMI

Operasyonda generallerin bağlı olduğu mahrem imam Yaşar Ö. de gözaltına alındı. Yaşar Ö.’nün 15 Temmuz’dan önce FETÖ’ye ait dersanede yöneticilik yaptığı, darbe girişiminin ardından ise bir eğitim danışmanlık şirketinde çalıştığı belirlendi. Şüpheli generallerin mahrem imamla görüşmeleri tespit edildi.