3. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±â€™nÄ±n eÅŸiÄŸinde, 1. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±â€™nÄ±n izini sÃ¼rdÃ¼k... Tarihin tetiÄŸi burada Ã§ekildi

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ASLINDA Avrupa, 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼nÃ¼rde bir barÄ±ÅŸ iÃ§indeydi. Ancak bu sÃ¼kÃ»net, sanayiyle pekiÅŸen sÃ¶mÃ¼rgecilik rekabeti ve Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ milliyetÃ§ilik hareketlerinin tehdidi altÄ±ndaydÄ±. AvrupalÄ±larÄ±n iflah olmaz Ã§ekiÅŸmeleri dÄ±ÅŸÄ±nda neredeyse hepsinin OsmanlÄ± iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± hesaplarÄ± vardÄ±. Ortam bir kibrit alevini bekleyen barut fÄ±Ã§Ä±sÄ± gibiydi. Nihayet o kÄ±vÄ±lcÄ±m 28 Haziran 1914â€™te Saraybosnaâ€™da bir kaldÄ±rÄ±mda parlayacak; imparatorluklar, tahtlar, hanedanlar ve milyonlarca can kavrulacaktÄ±â€¦

RUSYA VE â€˜KARA ELâ€™

OsmanlÄ± idaresindeki Bosna, 1878â€™de fiilen, 1908â€™de resmen Avusturya-Macaristan hÃ¢kimiyetine girdi. Bosnaâ€™daki SÄ±rplar bundan hiÃ§ memnun deÄŸildi, SÄ±rbistanâ€™a baÄŸlanmak istiyor, â€˜BÃ¼yÃ¼k SÄ±rbistanâ€™ hayali kuruyorlardÄ±. Rusya da arkalarÄ±ndaydÄ±. â€˜Kara Elâ€™ Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle Avusturya hÃ¢kimiyetine karÅŸÄ± suikast ve sabotajlar yapÄ±yorlardÄ±. Neticesini kendilerinin bile Ã¶ngÃ¶remediÄŸi bir suikast da yakÄ±ndÄ±. Avusturya-Macaristan tahtÄ±nÄ±n veliahtÄ± ArÅŸidÃ¼k Franz Ferdinand ve eÅŸi ArÅŸidÃ¼ÅŸes Sofia Saraybosnaâ€™ya geliyordu. Haberi alan â€˜Kara Elâ€™ 7 kiÅŸilik bir suikast timi kurmuÅŸtu.

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EL BOMBASINDAN KURTULDU

Ferdinand, Ã¼stÃ¼ aÃ§Ä±k otomobiliyle Miljacka Nehriâ€™ne paralel yolu boydan boya geÃ§erek ÅŸehrin yÃ¶netim binasÄ±na gidecekti. KorumalarÄ± yanÄ±ndaydÄ±. El bombalarÄ± ve tabancalarla teÃ§hiz edilen suikastÃ§Ä±lar ise gruplar halinde yolun etrafÄ±ndaydÄ±. Ä°lk suikast ekibini atlattÄ±lar. Ferdinandâ€™Ä±n otomobili onlarÄ± geÃ§ip ilerledi. Bekleyen ikinci gruptakiler el bombasÄ± attÄ±. Bomba Prensâ€™in otomobiline Ã§arpÄ±p yere dÃ¼ÅŸerek infilak etti. Ferdinand zarar gÃ¶rmedi, korumalarÄ± yaralandÄ±.

SUÄ°KASTÃ‡ININ Ã–NÃœNE DÃœÅžTÃœ

Ferdinand Ã¶nce belediyeye ardÄ±ndan da yaralÄ±larÄ± ziyaret iÃ§in hastaneye yÃ¶neldi. GÃ¼venlik uyarÄ±larÄ±nÄ± da dinlemedi. Latin KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™ne geldiklerinde otomobili saÄŸa dÃ¶ndÃ¼. Ama ÅŸofÃ¶r yanlÄ±ÅŸ istikamete saptÄ±klarÄ±nÄ± fark edip aracÄ± durdurdu. O an oradaki lokantadan Ã§Ä±kan suikastÃ§Ä±lardan Gavrilo Princip gÃ¶zlerine inanamadÄ±. Princip, Kara Elâ€™in yol Ã¼stÃ¼ndeki adamlarÄ±ndan biriydi. El bombalÄ± ilk teÅŸebbÃ¼sten sonra da uzaklaÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi ise peÅŸinde olduÄŸu veliaht birkaÃ§ metre Ã¶tesindeydi. TereddÃ¼t etmeden silahÄ±na davrandÄ±, tetiÄŸi Ã§ekip Ã¼st Ã¼ste ateÅŸ etti. Sadece Ferdinand deÄŸil eÅŸi Sofia da vurulmuÅŸtu. Ä°kisi de hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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SuikastÃ§Ä±nÄ±n ayak izlerinin Ã¼zerinde durup etrafa baktÄ±m. Suikast anÄ±nÄ± zihnimde canlandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Kitaplarda okuduÄŸum, belgesellerde izlediÄŸim o yer gÃ¶zÃ¼mÃ¼n Ã¶nÃ¼nde, ayaklarÄ±mÄ±n altÄ±ndaydÄ±. Hemen yakÄ±ndaki Latin KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™ne bakarken yalnÄ±zca bir suikastÄ±n deÄŸil, dÃ¼nyanÄ±n seyrini deÄŸiÅŸtiren bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±rÄ±lmanÄ±n da yankÄ±sÄ±nÄ± hissettim. Bosnaâ€™nÄ±n o bilindik hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ sessizliÄŸi, bu tarihi noktada daha da yoÄŸun hissediliyor...

PRENS Ã–LDÃœ DÃœNYA KARIÅžTI

Avusturya, suikastÄ±n sorumlusu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ SÄ±rbistanâ€™Ä±n Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼yÃ¼nce onlarÄ± himaye eden Rusya iÅŸe dahil oldu. Almanlar, Ä°ngilizler derken ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±. Gavriloâ€™nun kurÅŸunlarÄ± Pirenelerden Kafkaslara, Ã‡anakkaleâ€™den MÄ±sÄ±râ€™a kadar dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±na ateÅŸ saldÄ±. Ä°mparatorluklar Ã§Ã¶ktÃ¼, tahtlar devrildi, 20 milyona yakÄ±n insan Ã¶ldÃ¼. DÃ¼nya haritasÄ± yeniden Ã§izildi.

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Ferdinandâ€™Ä±n son bindiÄŸi Ã¼stÃ¼ aÃ§Ä±k otomobilin replikasÄ±, suikast yerinde sergileniyor.

Gavrilo Principâ€™in suikastÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± noktaya bugÃ¼n ayak izleri kazÄ±nmÄ±ÅŸ. Duvarda da suikastÄ± anlatan bir kitabe var.