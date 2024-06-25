3. dünya savaşı riski var

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Habertürk televizyonunda canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fidan özetle şunları kaydetti:



* (BRICS üyeliği eksen kayması mı?) Eksen kayması konusunu gündemimizden çıkaralı çok oldu. Biz kendi değerlerini, stratejik hedeflerini bilen bir ülkeyiz. Brics ekonomik amaçlı başlamış bir platform. Bizim burada bulunmamız normal.



* (Gazze ve Ukrayna savaşı) Devam eden Rusya ve Ukrayna savaşının bölgeye ve dünyaya maliyeti çok fazla, daha da vahimi bu risk büyüyebilir, yayılabilir. Dünya 3. Dünya Savaşı tehdidini ciddiye almalı böyle bir risk var, baştan beri bunu diyoruz.



* (ABD’nin PKK-YPG’ye desteği) Ben ABD ile belli bir anlayış düzeyine ulaştığımızı düşünüyorum. Belli konular konuşulmaya başlandı, ellerinde bir argüman da yok. Bu konuda bizim argümanlarımız güçlü, niyetimizin ne kadar ciddi olduğunu biliyorlar. Onun için biz stratejik bir sabır ve akılla bu konunun artık belli bir noktaya gelmesini, PKK ile aramızdan çekilmesini istiyoruz.



* (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) uyarı) İsrail GKRY’yi lojistik üs yaptı. Bizim tavsiyemiz bu işlerden uzak durulması. Bölge aktörlerinin şunu görmesi lazım. Orada çok ciddi askerileşmenin önüne geçilmesi gerek.



* (7 Şubat krizinin perde arkası) Bylock’un deşifre edilmesi FETÖ ile mücadelede dönüm noktası. Biz bu bilgiyi alıp Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Örgüt deşifre olduğunu anlayınca MİT’i değersiz hale getirmek için elinde tuttuğu PKK ile ilgili dosyaları bize yöneltip, kriminalize etmek istedi. Benim kişisel dünyamda iz bırakan bir konu. Cumhurbaşkanımızın ameliyatı söz konusuydu. Ameliyata girmeden önce aradı kendisi beni. Kendisi asla ödeyemeyeceğimiz bir liderlik göstererek, “Ben ameliyata giriyorum ne olacağı belli olmaz. Asla pes etmek yok” dedi.