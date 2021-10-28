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'3. doz aşıda ısrarcıyız'

#Koronavirüs Aşısı#Fahrettin Koca#Üçüncü Doz
3. doz aşıda ısrarcıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı videolu açıklamada “Bilim Kurulu zamanı gelen üçüncü doz aşıların aksatılmadan yapılmasını ısrarla önermektedir” uyarısında bulundu. Bakan Koca, açıklamalarında özetle şunları söyledi:

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“İkinci doz ile üçüncü doz aşı arasındaki sürenin uzatılması antikor düzeyini düşürmekte, koruyuculuğu azaltmakta. Bilim Kurulu, zamanı gelen üçüncü doz aşıların aksatılmadan yapılmasını ısrarla önermekte. Yeni vaka sayıları hızlı tırmanışlar şeklinde zirveler görmüyor. Aşı sayesinde günlük vaka sayılarının kontrol edilemez şekilde artışı engellendi. Çok yakında günlük vaka sayılarının düştüğünü de göreceğimizi değerlendirdik.

YÜZDE 52’LİK ARTIŞ

2019 yılına göre 2020 yılında hayatını kaybeden gebe sayısında yaklaşık yüzde 52’lik bir artış var. Geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha fazla anne adayını COVID-19 sebebiyle kaybettik. Maalesef halen gebelerde aşılanma oranı oldukça düşük. COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz gebelerin yüzde 99’u aşısızdır. Anne adaylarımızı aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyoruz.

RÜMEYSA ŞEN’İN ÖLÜMÜ

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Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı durumlar olduğu maalesef gerçektir. Dr. Rümeysa arkadaşımızın kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi ise yanlıştır. Arkadaşımız günlük mesainin ardından nöbet tutmuş, sabah hastaneden ayrılmıştır. Ama bu bilgi bizleri uzun çalışma saatleri gerçeğinden uzak tutmaz. Bakanlığımızın uygulama ile ilgili yönetmeliği ise tartışmaya yer bırakmayacak kadar açık. Başhekimler dinlenme süreleri konusunda ayrıca hassas olmaya teşvik edilmektedir.

ADIMLAR ATACAĞIZ

Sağlık çalışanları ekonomik sorunları her ne kadar geri plana atmışsa da bu sorunlarla yakından ilgileniyorum. Özlük hakları çalışmamızın sonuçlanması için gayret ediyorum. Sabit ek ödemenin maaşa eklenmesini temin edeceğiz. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız.”

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#Koronavirüs Aşısı#Fahrettin Koca#Üçüncü Doz

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