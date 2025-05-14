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3 denizde 4 deprem

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#AFAD#Deprem#Naci Görür
3 denizde 4 deprem
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 07:00

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi Muğla açıklarında 4.9, Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3.8, Silivri açıklarında 3.8 ve Akdeniz’de de Antalya açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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MARMARA KORKUTTU

Ege Denizi’nde dün saat 02.30’da Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, en yakın kara parçası olarak Muğla’nın Bodrum ilçesinden 137.12 kilometre mesafede ölçüldü. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında ise dün saat 07.49’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın merkez üssünü Kumluca’nın 40.25 kilometre açığı olarak saptadığı deprem yerin 29.02 kilometre derinliğinde meydana geldi. AFAD, Marmara Denizi İstanbul Büyükçekmece açıklarında da dün saat 07.18’de 3.8 büyüklüğünde ardından Silivri açıklarında saat 20.46 sıralarında 3.8 bülüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı iki deprem, İstanbul’un birçok ilçesinde hissedildi.         

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3 denizde 4 deprem

NACİ GÖRÜR: STRES DEĞİŞİMİ

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’ndeki depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Kumburgaz Fay Zonu’nda gerçekleştiğini kaydeden Prof. Dr. Görür, bu zonda stres alan değişimlerinin sürdüğünü kaydetti. İstanbul’da 23 Nisan günü saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 13 saniye süren depremde can kaybı ya da deprem kaynaklı yaralanma yaşanmamıştı. Paniğe neden olan deprem sonrasında yüzlerce artçı deprem kaydedilmişti.

 

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#AFAD#Deprem#Naci Görür

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