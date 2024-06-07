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3 dakikada 3 deney... 2. Türk astronot yarın uzaya uçuyor

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#Tuva Cihangir Atasever#ABD#New Mexico
3 dakikada 3 deney... 2. Türk astronot yarın uzaya uçuyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 07:00

Alper Gezeravcı’nın ardından Türkiye’nin uzaya göndereceği ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’in uzay uçuşu, yarın ABD’nin New Mexico eyaletindeki Spaceport Tesisleri’nden gerçekleştirilecek. Atasever, 1.5 saat sürecek uzay yolculuğunda 3 dakikada 3 deney gerçekleştirecek.

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Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Türk Uzay Bilim Misyonu Yörünge Altı Araştırma Uçuşu’nu yarın ABD’nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport Tesisleri’nden gerçekleştirecek. Astronot Atasever, yapacağı görev uçuşunun, uluslararası uzay istasyonunda gerçekleştirilen görevlerden bambaşka bir profile sahip olduğunu belirtti. Atasever, özetle şunları söyledi:

YÖRÜNGE ALTINDA ARAŞTIRACAK

“Bizim bu uçuşumuzda 7 farklı bilimsel deney olacak. Deneylerde, astronotların mikro yer çekimine çıktıkları zaman artan kafatası basınçlarının sağlıklarına ne kadar kötü etki edebileceğine yönelik incelemeler olacak. Alın bölgesine yerleştirilecek elektronik bir cihazla kan yayılımı ve basınç değişimleri incelecek. Yapacağımız deneyler yalnızca Türkiye’deki uzay bilimine değil, dünyadaki astronotların önümüzdeki yıllarda karşılaşabilecekleri birtakım olumsuzluklara karşı da bize önemli bilgiler sunacak. Önümüzdeki yıllarda Dünya yörüngesinde ve belki Ay yörüngesinde inşa edilecek habitatlar ve uzay istasyonlarında yaşayacak insanların o ortamlarda uzun süreler kalmasına, diyabetli bireylerin

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ihtiyaç duydukları insülini efektif bir şekilde alabilmelerine olanak sağlayacak ilk öncül denemeleri gerçekleştiriyor olacağız bu yörünge altı uçuşunda. Bağışıklık sistemimizi uzayda olmak nasıl etkiliyor? Mikro yer çekimi koşullarında olmanın genlerimizin ifadesinde yarattığı değişim acaba bağışıklık sistemimizin bazı kalıtsal hastalıklarla savaşma şansını ve etkinliğini artırıyor mu? Bunları araştırma şansımız olacak.”

3 dakikada 3 deney... 2. Türk astronot yarın uzaya uçuyor

ÇOK HIZLI OLACAK

- “Bütün uçuş 1.5 saatte tamamlanacak. Lakin ana gemiden ayrılıp üzerindeki roket motorunu yakarak uzaya çıkması ve mikro yer çekimi koşullarında geçireceğimiz süre ise yalnızca 3 dakika. Yani o üzerinde taşıyacağım 3 farklı deneyi gerçekleştirmek için 3 dakikalık bir sürem olacak. Oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşecek, dinamik bir uçuş olacak.”

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#Tuva Cihangir Atasever#ABD#New Mexico

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