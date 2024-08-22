3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 38. yılında kabri başında anıldı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı olan Celal Bayar, vefatının 38. yıl dönümü nedeniyle Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'nde bulunan anıt mezarda devlet töreni düzenlenerek anıldı.

Törene, Celal Bayar'ın torunları, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Gemlik Kaymakamı Uğur Turan, Belediye Bbaşkanı Şükrü Deviren, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı. Celal Bayar'ın özgeçmişinin okunmasıyla başlayan tören, çelenkler bırakılması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti. Bayar ailesinin taziyeleri kabul etmesinin ardından tören sona erdi.

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