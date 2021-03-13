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Gündem
Bahattin ALBAYRAK / BUHARKENT (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 13.03.2021 - 15:40 | Son Güncelleme:

3 çocuklu çifti kaza ayırdı

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3 çocuklu çifti kaza ayırdı

AYDIN'ın Buharkent ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Musa Yılmaz (47) hayatını kaybetti, eşi Emine Yılmaz (43) ise ağır yaralandı.

3 çocuklu çifti kaza ayırdı
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Muratdağı Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Musa Yılmaz yönetimindeki 09 AEG 432 plakalı traktör kontrolden çıkarak, devrildi. Yılmaz ile beraberinde olan eşi Emine Yılmaz, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Musa Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı olan Emine Yılmaz ise, Buharkent Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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