3 çocuk annesinin ölümünde 16 yaşındaki sürücüye 6 yıla kadar hapis istemi

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Olay, 22 Eylül 2021'de Karabağlar ilçesinde meydana geldi. 3 çocuk annesi Emine Deniz, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yürürken düştüğü belirtilen Deniz, hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumu ağır olan Deniz, polise verdiği ilk ifadede yolda yürürken düştüğünü söyledi ancak doktorlar, vücudunda çok fazla kırık olunca düşmeye bağlı yaralanmış olamayacağını belirtti. Bunun üzerine kızları, Emine Deniz'le konuştu. Deniz, komşusunun oğlu M.K.C.'nin, otomobille geri manevra yaparken çarpıp, kendisini duvara sıkıştırdığını ve annesi S.C. kendisini tehdit ettiği için de olayı kimseye anlatamadığını söyledi. Emine Deniz, kazadan 32 saat sonra yaşamını yitirdi. Deniz'in eşi ve çocuklarının şikayeti üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, kazaya neden olan M.K.C.'yi gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden M.K.C., ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, M.K.C.'nin annesi S.C.'nin de 'tehdit' iddiasıyla ifadesine başvurdu.

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'YANLIŞLIKLA EL FRENİNİ İNDİRDİM'

Savcılıktaki ifadesinde olay anını anlatan M.K.C., şunları söyledi:

"Emine Deniz mahalleden komşumuz olur. Olay günü kuzenim A.G.'ye ait araç, evimizin önündeki sokakta park halindeydi. Araç kullanmayı bilmiyorum, müzik dinlemek amacıyla arabaya binip kontağı açtım. Müzik dinlerken ön koltukların arasında bulunan el frenini kurcalarken yanlışlıkla indirmiş bulundum. El freni inince araç bir anda geri geri hareket etmeye başladı. Panikleyip, ellerimle yüzümü kapattım. Bir süre sonra dönüp baktığımda Emine teyze araçla duvar arasına sıkışmıştı. Hemen araçtan indim ve aracı iterek Emine teyzeyi kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi. Araç kullanmayı bilmediğim için bu şekilde engel olmaya çalıştım. Bu sırada A.G. abi koşup geldi, aracı ileri doğru aldı. Emine teyzeyi kurtardık. O yerde yatarken şoka girdim ve eve doğru gittim. Hemen telefonla ambulansı aradım. Olay yerine sağlık ekipleri geldi ancak Emine teyze iyi olduğunu söyleyerek evine gitti. Beni çok sevdiği için de polislere adımı ifadesinde vermedi. Eve gittikten sonra rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılmış, orada da hayatını kaybetmiş. Olay bir anda gelişti. Ben ne olduğunu anlayamadım, çok pişmanım."

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Soruşturma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, M.K.C. hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianame, İzmir Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edildi.