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DHA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 18:33,Son Güncelleme:

3 çocuk annesi, koronavirüsten öldü

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3 çocuk annesi, koronavirüsten öldü
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İstanbul'da yaşayan Kahramanmaraşlı Hilal Doğan (44), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kadın toprağa verilirken, testleri pozitif olan eşi ve 3 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İstanbul'da 11 gün önce rahatsızlanarak hastaneye başvuran 3 çocuk annesi Hilal Doğan'ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Kronik rahatsızlıkları da olduğu belirtilen kadın tedavi altına alındı ancak dün hayatını kaybetti. Hilal Doğan, bugün toprağa verilirken, eşi ile 15, 18 ve 20 yaşlarındaki 3 çocuğunun da testleri pozitif çıktı. Baba ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu ve evde karantina altında oldukları belirtildi.

 

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