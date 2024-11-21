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3 çocuk annesi kadın başından vurulmuş halde ölü bulundu

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#Kadın Cinayeti#Aksaray#Cinayet
3 çocuk annesi kadın başından vurulmuş halde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 12:14

Aksaray'da 3 çocuk annesi Negül Adak (44) başından tabanca ile vurularak öldürülmüş bulundu. Polis, şüpheli olarak eşi S.A.'yı arıyor.

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Olay, saat 10.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Negül Adak'tan haber alamayan ablası Serpil Adak, eve geldi. Adak, ablası Negül'ü kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Negül Adak'ın başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

3 çocuk annesi kadın başından vurulmuş halde ölü bulundu

Çalışma başlatan polis, Negül Adak ile eşinin sık sık kavga ettikleri, güvenlik kamera kayıtlarından da evden son çıkan kişinin de eşi S.A. olduğunu tespit etti.

3 çocuk annesi kadın başından vurulmuş halde ölü bulundu

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3 çocuğundan 2'si ölen, 1 oğlu da cezaevinde olan Negül Adak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, polis şüpheli eşi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

3 çocuk annesi kadın başından vurulmuş halde ölü bulundu

3 çocuk annesi kadın başından vurulmuş halde ölü bulundu

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#Kadın Cinayeti#Aksaray#Cinayet

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