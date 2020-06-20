3 çocuk annesi eşine 8 kurşun! Polisi arayıp 'Beni alın' dedi

Olay, saat 13.30 sıralarında Hasas Mahallesi 6645 Sokak’taki bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi.

Hayvancılıkla uğraşan Ahmet Koyak, dini nikahlı eşi Rabia Ergin ile evin mutfağında üvey çocuğu nedeniyle tartışmaya başladı.

Kadının ilk evliliğinden olan ve Ahmet K.'nın üvey çocuğu olan çocuk nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Ahmet K. ruhsatsız olarak taşıdığı tabancayla kadının kafasına bir şarjör mermi sıktı. Rabia Ergin olay yerinde hayatını kaybederken, silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

"GEÇİMSİZLİK YÜZÜNDEN"

Daha sonra evden çıkan Ahmet Koyak, gittiği Fatih Mahallesi’nde polisi arayıp, 'Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın' dedi. Gelen polisler tarafından gözaltına alınan Koyak, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Ahmet Koyak, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna, “Geçimsizlik yüzünden" cevabını verdi.

GENÇ KADININ ANNE VE BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alan Rabia Ergin’in yakınları olay yerine geldi. Ayakta durmakta güçlük çeken anne Sebiha Ergin (64) ve baba Mehmet Ergin (67) sinir krizi geçirdi. Anne ve baba yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Fenalık geçiren baba Mehmet Ergin güçlükle ambulansa bindirildikten sonra ambulansın arka kapısından kendini dışarıya attı.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken, Rabia Ergin’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde yaşananları anlatan Hasas Mahallesi Muhtarı Ali Tan, cinayet zanlısının ikinci karısını vurduğunu aktardı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.