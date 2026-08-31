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3 çocuk annesi Asya’ya son veda! Eski eşi sokak ortasında katletmişti

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#Aile İçi Şiddet#Kadın Cinayeti#Adana
3 çocuk annesi Asya’ya son veda Eski eşi sokak ortasında katletmişti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 15:13

Adana’da boşanma aşamasındaki eşi Yusuf Aydoğan tarafından tabancayla vurularak öldürülen Asya Aydoğan (25), gözyaşları arasında toprağa verildi. Gözaltındaki Yusuf Aydoğan’ın ise sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Ceyhan ilçesine bağlı Küçükkırım Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı’nda meydana geldi. Yusuf Aydoğan, yanına gittiği boşanma aşamasındaki eşi ve 3 çocuğunun annesi Asya Aydoğan’a sokak ortasında tabancayla ateş açtı.

3 çocuk annesi Asya’ya son veda Eski eşi sokak ortasında katletmişti

Asya Aydoğan kanlar içinde yere yığılırken, Yusuf Aydoğan olay yerine 100 metre uzaklıktaki eşinin ailesinin yaşadığı evin önüne gitti. Aydoğan, burada karşılaştığı baldızı Medine G.’yi (16) de tabancayla vurup, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Asya Aydoğan yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Medine G. ise tedaviye alındı. Polis ekipleri, Yusuf Aydoğan’ı saklandığı adrese yaptığı baskında gözaltına aldı.

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3 çocuk annesi Asya’ya son veda Eski eşi sokak ortasında katletmişti

Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisi tamamlanan Asya Aydoğan’ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Ceyhan Yeni Mezarlığa götürülen Asya Aydoğan, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

3 çocuk annesi Asya’ya son veda Eski eşi sokak ortasında katletmişti

Şüpheli Yusuf Aydoğan’ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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#Aile İçi Şiddet#Kadın Cinayeti#Adana

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